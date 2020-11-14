خلال حفل الدراسات العليا.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم وزير الطيران

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا النقل البحرى - فرع القاهرة.

وكرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية خلال مراسم الاحتفال وزير الطيران وذلك بحضور د. علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية ود. منى قدرى عميد كلية الدراسات العليا وكذا أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجمهورية مصر العربية.

وبلغ عدد الخريجين 162 خريجًا من الحاصلين علي درجات الدكتوراة والماجستير الأكاديمي والمهني ودبلوم الدراسات العليا، وينتمى الخريجون إلي جنسيات 7 دول وهى : مصر ، الأردن ، اليمن، العراق، ليبيا، فلسطين، جيبوتى.

وخلال الإحتفال هنأ وزير الطيران المدنى جميع الخريجين الحاصلين على الدراسات العليا فى الإدارة وتمنى لهم مزيد من النجاح فى حياتهم المهنية كما أعرب عن سعادته البالغة بتكريم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لسيادته، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية لتطوير منظومة التعليم العالى بمصر فى العديد من المجالات.

كما بحث وزير الطيران مع رئيس الأكاديمية سبل التعاون فى مجال التأهيل للقيادات الوسطى والعليا فى قطاع الطيران من خلال برامج الدراسات العليا فى الإدارة التى تمنحها الأكاديمية بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الأرصاد الجوية المختلفة.

واتفق الجانبان على وضع أطر للتعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب طلاب الكلية بالأقسام المختلفة.