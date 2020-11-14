شركة ليونز تواصل نجاحاتها بالتعاقد مع التهامي..لون جديد يضاف إلى سلسلة من الشراكات الناجحة..تامر أباظة يركز على الوجوه الشابة الواعدة

تحرص شركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع على تكثيف أعمالها بشكل مستمر ومتواصل، تحت قيادة رئيس الشركة تامر أباظة، وباقي أركان الشركة وفي مقدمتهم الموسيقار الكبير أحمد شعتوت، حيث نجحوا مؤخرا في التعاقد مع المنشد العالمي محمود التهامي. تسعى الشركة من وراء ذلك إلى إحداث حالة تنويع لأعمالها، عقب سلسلة من التعاقدات الناجحة مع مجموعة كبيرة من المبدعين والفنانيين، في الوسط الفني والموسيقي والغنائي، ليضاف إليهم مؤخرا لون جديد واعد له مكانة في قلب وعقل المجتمع المصري، عبر الإنشاد بالتعاقد مع التهامي.

جودة فنية



تامر أباظة الذي أعلن منذ البداية انحيازه لكل ماله قيمة وجودة في سوق الإبداع الفني، أكد على أنه يسعى للارتقاء بذائقة المتلقيين بالمجتمع المصري، واستعادة القيمة الفنية بالأعمال المقدمة إلى الجماهير، فاستعان بتجربة برامجية عبر مجموعة من الوجوه الواعدة التي تمزج فنون التمثيل بالتقديم البرامجي. وبحسب مارصد تحيا مصر، ركز القائمون على شركة لايونز للإنتاج السينمائي والتوزيع، على مجموعة من أصحاب المواهب، ممن حازوا على إعجاب الشارع المصري الفني والموسيقي، مع التحضير لمجموعة من التجارب التي تستهدف السوق الداخل المصري والخارجي. مشروعات واعدة

وقد نجح أباظة في إنهاء التعاقد مع الشاعره الغنائيه المصريه الكبيرة حمديه التيتي، صاحبة التاريخ الفني الطويل، والتي سبق لها التعاون مع أسماء بقيمة صابر الرباعي، إيهاب توفيق، سميرة سعيد، مدحت صالح، مصطفى قمر، حمادة هلال، أحمد سعد.



كما أعلن أباظة عن نجاح المفاوضات بين شركتي لايونز للانتاج السينمائي والتوزيع، ورمسيس الحديثة للانتاج والتوزيع، حيث تمكنت الأخيرة من تقديم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار الفترة الماضية. وقبلها أعلن تامر أباظة عن بدء تسجيل برنامج أوتار الوطن تأليف الكاتب الكبير ياسر بدوي، وتقديم المستشار الجليل محمد القرش، وهو مايضاف إلى مجموعة من التجارب البرامجية الهادفة التي سعت الشركة إلى التركيز عليها، وجاء ضمن نجاحاتها في هذا الإطار، برنامج 3 دقائق مع فارس للممثل الموهوب محمود فارس. وجوه شابه

بعدها واصلت شركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع خطواتها الواثقة في عالم الفن، حيث نجحت في التعاقد مع الفنان الشاب كريم صبري، وهو مايضاف إلى قائمة طويلة من المشروعات الفنية الطموحة التي يواصل تحقيقها بدأب رئيس الشركة تامر أباظة. ونشر أباظة صورته مع صبري، لتنهال التعليقات المتفاءلة بما يمكن أن يقدمه صبري مع الموزع الموسيقي أحمد شعتوت، وهو مايترقبه الجمهور في القريب العاجل. أبرمت شركة ليونز للإنتاج السينمائي والتوزيع اتفاقاً مع الشاعر الغنائي محمود إسماعيل، لتقديم مجموعة من الأعمال المتميزة.

توقيع العقد جاء في حضور الموسيقار احمد شعتوت و المهندس تامر اباظة رئيس الشركة، وقد أعقبه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أحتفى خلاله محمود إسماعيل بالخطوة الجديدة. توقيع العقد جاء في حضور الموسيقار احمد شعتوت و المهندس تامر اباظة رئيس الشركة، وقد أعقبه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أحتفى خلاله محمود إسماعيل بالخطوة الجديدة. ودون إسماعيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:الحمد لله حمدآ كثيرا، تم التعاقد مع شركة لايونز للانتاج السينمائي والتوزيع، وده اول عقد ليا كشاعر غنائي ... ربنا يكتبلنا الخير دايماً، وبشكر جدا القائد المحترم الباشمهندس تامر أباظة، والفنان المبدع أحمد شعتوت علي حسن استقبالهم وتشجعيهم ليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة ليونز تواصل نجاحاتها بالتعاقد مع التهامي..لون جديد يضاف إلى سلسلة من الشراكات الناجحة..تامر أباظة يركز على الوجوه الشابة الواعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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