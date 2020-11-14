تمويل بنك الإسكندرية على شهادات الإدخار يصل لـ 90% .. اعرف التفاصيل

أعلن بنك الإسكندرية عن تمويل على شهادات الإدخار يصل إلى 90% ضمن قروض بنك الإسكندرية التى يساند بها عملائه من مختلف الطبقات الاجتماعية، لاسيما أن عملاء بنك الإسكندرية يهتمون بكثرة بفوائد البنوك أو القروض التى يقدمها البنك.

بنك الإسكندرية



ونشر بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "احصل على تمويل يصل إلي ٩٠% من قيمة شهادتك وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بأسرع الإجراءات وأقل مصاريف إدارية وسعر عائد تنافسي".

تفاصيل التمويل الشخصي من بنك الإسكندرية