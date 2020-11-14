أعلن بنك الإسكندرية عن تمويل على شهادات الإدخار يصل إلى 90% ضمن قروض بنك الإسكندرية التى يساند بها عملائه من مختلف الطبقات الاجتماعية، لاسيما أن عملاء بنك الإسكندرية يهتمون بكثرة بفوائد البنوك أو القروض التى يقدمها البنك.
بنك الإسكندرية
ونشر بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "احصل على تمويل يصل إلي ٩٠% من قيمة شهادتك وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بأسرع الإجراءات وأقل مصاريف إدارية وسعر عائد تنافسي".
تفاصيل التمويل الشخصي من بنك الإسكندرية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بنك الإسكندرية على شهادات الإدخار يصل لـ 90% .. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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