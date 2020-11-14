فيبي فوزي: لجنة الصياغة تعرض تقريرها النهائي علي لجنة إعداد اللائحة الثلاثاء

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات خاصه لـ تحيا مصر، إن اجتماع لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمحلس الشيوخ غداً، هو آخر اجتماع للجنه المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرة إلي أن لجنة الضيافة سوف تقوم بإعداد تقرير نهائي عن اللائحة موادها .

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي أن تقرير لجنه الصياغة، سوف تعرض علي لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، يوم الثلاثاء القادم للبت فيه تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامه لمجلس الشيوخ يوم 29 نوفمبر القادم.

وأكدت علي أن لجنة صياغة اللائحة تقوم بمراجعة الصياغة النهائية بعد التعديلات التي اجرتها لجنه اعداد اللائحة في ضوء ملاحظات ومقترحات اللجنة ولمناقشة بعض المواد تحديدا، وذلك تمهيدا للعرض علي لجنة اللائحة لاعتماد المشروع النهائي تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر الجاري.