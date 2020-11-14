فيبي فوزي: لجنة الصياغة تعرض تقريرها النهائي علي لجنة إعداد اللائحة الثلاثاء

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات خاصه لـ تحيا مصر، إن اجتماع لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمحلس الشيوخ غداً، هو آخر اجتماع للجنه المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرة إلي أن لجنة الضيافة سوف تقوم بإعداد تقرير نهائي عن اللائحة موادها .
وأكدت علي أن لجنة صياغة اللائحة تقوم بمراجعة الصياغة النهائية بعد التعديلات التي اجرتها لجنه اعداد اللائحة في ضوء ملاحظات ومقترحات اللجنة ولمناقشة بعض المواد تحديدا، وذلك تمهيدا للعرض علي لجنة اللائحة لاعتماد المشروع النهائي تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر الجاري.
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