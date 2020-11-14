الداخلية النمساوية تصادر 20 مليون يورو وأًصول من الإخوان وتغلق مساجدهم

نقلت وكالات أنباء عالمية تصريحات كارل نيهمر، وزير الداخلية، بمصادرة 20 مليون يورو تخص جماعة الإخوان المسلمين غالبتها أصول ثابتة، وذلك بعد تبين صلة هذه الأموال بأعمال إرهابية.

وقال وزير الداخلية النمساوي، إنه تم 100 ألف يورو أموال لدى فرد واحد فقط، لافتًا أن معظم هذه الأموال ارتبطت بأعمال إرهابية، بالإضافة إلى خضوع هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى إجراء 21 ألف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان فى 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الاصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئى بنحو 25 مليون يورو.

وشهدت النمسا عدة هجمات عنيفة الأيام الماضية، بالإضافة إلى هجوم وسط فيينا تسبب في مصرع 4 وإصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الألى لإرهابى من أصول مقدونية.

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جدير بالذكر أن النمسا قد أصدرت قرارات بغلق عدد من المساجد الكبرى التي لها علاقة بجامعة الإخوان المسلمين.