صورة.. 800 لاجئ أثيوبي يهربون للسودان خوفًا من توتر "أديس أبابا - تيجراي"

نشرت وكالة الأنباء السوادنية، صورة ترصد تواصل تدفق اللاجئين الإثيوبيين لمنطقة القضيمة بالفشقة في الأراضي السودانية لاسيما على المناطق الحدودية بولاية القضارف حيث استقبلت منطقة القضيمة الحدودية بمحلية الفشقة منذ يوم أمس أكثر من ثمانمائة لاجئ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وكالة الأنباء، أن اللاجئين الإثيوبيين معظمهم من منطقة برخت الإثيوبية وقد دخلوا لمنطقة القضيمة خوفا من التوترات التي تشهدها المنطقة بإقليم أديس أبابا - تيجراي.

وقال شهود عيان إن اللاجئين تم إيوائهم في مدرسة القرية منذ يوم أمس في ظل عحز السلطات بالولاية والمحلية ومفوضية ومعتمدية اللاجئين من تقديم أي دعم عيني أو مادي.

إقرأ أيضًا.. الخطر يدق على أبواب تونس بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد



ودعا مواطنو المنطقة السلطات بالولاية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين لضرورة التدخل العاجل وزيارة المنطقة لتقديم الدعم وترحيل اللاجئين لأماكن مناسبة تتوفر فيها الرعاية لهم.