كورونا ينال من سفاح يوركشاير الذي أرعب فتيات بريطانيا "تفاصيل"

سفاح يوركشاير تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاته متأثرًا بفيروس كورونا، ورفضه لتلقي العلاج داخل محبسه.

تمكن فيروس كورونا من جسد بيتر ساتكليف القاتل، المعروف باسم سفاح يوركشاير، أحد أبرز المجرمين في تاريخ بريطانيا، حيث قام بسلسلة من جرائم القتل، أودت بحياة 13 فتاة في إنجلترا.

سفاح يوركشاير



ازدادت المعدلات البحثية عن سفاح يوركشاير منذ ظهور الاسم مرتبطًا بفيروس كورونا، ليحاول العديد من الجمهور الكشف عن سبب تسمية "بيتر ساتكليف" بـ سفاح يوركشاير.

أهاب سفاح يوركشاير العديد من الفتيات لفترة طويلة، إلا أن الشرطة البريطانية نجحت في القبض عليه عام 1981، بعد محاولاته الإفلات من قبضتها عدة مرات ونجاحه في ذلك.

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حكم على ساتكليف، وهو نباش قبور سابق، بالسجن مدى الحياة في عام 1981، حيث قضى حوالي 30 عامًا في مستشفى مؤمن في جنوب شرق إنجلترا، بعد أن شخصت حالته على إنها إصابة بالفصام المصحوب بجنون العظمة، وتم نقله إلى سجن مزود بإجراءات أمنية مشددة في عام 2016.

