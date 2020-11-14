السعودية تواصل تعزيز تواجدها في العمق الباكستاني بتوزيع 287 طن سلع ومواد غذائية بالسند

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز علاقاتها وتواجدة في العمق الباكستاني، وذلك عبر إطلاق فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروعا لتوزيع 7 ألاف شنطة غذائية بإجمالي 287 طنًا من المواد والسلع، ستوزع على الأسر المحتاجة في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، ويستفيد منها حوالي 40 ألف مواطن باكستاني.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، أن العاصمة إسلام آباد شهدت إطلاق سفيرها لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية محمد إدريس محسود، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني، للقافلة.
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وأوضح سفير السعودية في باكستان، أن المشروع يتضمن توزيع سبعة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وجائحة كورونا في سبع مناطق بإقليم السند، وذلك بتوجيه كريم من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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