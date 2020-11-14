اقتصاد وحريات وغذاء.. ما الذي دار في مأدبة إفطار "حمدان دقلو" ومسئولين من جنوب السودان

كشفت وكالة الأنباء السودانية، سونا، تفاصيل لقاء الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بداره بحي المطار بالخرطوم صباح اليوم، بوفد دولة جنوب السودان برئاسة حسين عبدالباقي نائب رئيس دولة جنوب السودان.

ضم وفد جنوب السودان المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية وعدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية جنوب السودان.

وقال المستشار توت قلواك، خلال مأدبة الإفطار التي أقامها النائب الأول على شرف استقبالهم، إن زيارتهم تأتي في إطار الترتيبات الجارية للإحتفال بالسلام غدا بالخرطوم، والذي قادت مفاوضاته واستضافتها جوبا وتوجت بالتوقيع في أكتوبر الماضي.

وأشاد قلواك بجهود النائب الأول بالتأسيس للسلام بالجنوب ودعمه واهتمامه مع الحكومة وكل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام مؤكدا أن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا للسودان ولكل المتأثرين في معسكرات النزوح بالنيل الأزرق ودارفور وجنوب كردفان وغيرها.

وقال إن دولة جنوب السودان تسعى إلى علاقات متينة واستراتيجية مع السودان، ونحن نناقش مع إخواننا في السودان القضايا الاقتصادية والحريات والتعاون في مجال الغذاء وذلك بهدف تحقيق الرفاه والتقدم للدولتين.

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