تامر حسني يحذف الفيديو الذي تسبب في إنفصاله من بسمة بوسيل

سارع الفنان تامر حسني لحذف الفيديو الذي تناقله الكثير خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان المطربة بسمة بوسيل طلاقها منه.

ظهر تامر حسني عبر مقطع الفيديو القصير وهو يتراقص ويغني وسط بعض معجباته على أغنيته "قولني كلام" التي طرحها مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

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وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".