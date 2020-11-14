قائد الدفاع الجوى السودانى يشيد بدور مصر فى ترسيخ دعائم الأمن بالقارة

قام الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر قائد قوات الدفاع الجوى السودانى، يرافقه وفد عسكرى رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى مصر استغرقت عدة أيام، إلتقى خلالها الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى وتناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين قوات الدفاع الجوى لكلا الجانبين وتبادل الرؤى حول أحدث المستجدات العسكرية فى مجال الدفاع الجوى.





وتضمنت الزيارة حضور قائد قوات الدفاع الجوى السودانى يرافقه قائد قوات الدفاع الجوى المصرى تنفيذ عدد من الرمايات للمدفعية المضادة للطائرات التى نفذتها وحدات دفاع جوى الجيش الثانى الميدانى بالذخيرة الحية، كما شاهد بيان لرماية وحدات فرعية الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات بأحد مراكز التدريب المتطورة لقوات الدفاع الجوى والتى تعد من أرقى وسائل التدريب التى تحرص قيادة قوات الدفاع الجوى على تنفيذها دوريًا خلال معسكرات التدريب، وعكست الأنشطة التدريبية مدى الإحترافية التى وصل إليها مقاتلى الدفاع الجوى فى إصابتهم للأهداف بدقة وكفاءة عالية.

كما شملت الزيارة تفقد عدد من المنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوى شاهد خلالها قائد قوات الدفاع الجوى السودانى مراحل سير العملية التعليمية التى تتم بأحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية الحديثة لإعداد فرد مقاتل قادر على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بالشكل الأمثل، فضلاً عن تفقده عدد من المنشآت الفنية والإدارية لقوات الدفاع الجوى التى روعى فى تصميمها أن تنفذ على أحدث الطرازات العالمية بأعلى المواصفات الفنية القياسية التى ترتقى بالحالة المعيشية والإدارية لمقاتلى الدفاع الجوى، وتوفر أفضل مناخ للحفاظ على أقصى درجات الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

وأعرب الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى عن إعتزازه بزيارة قائد قوات الدفاع الجوى السودانى لمصر مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين فى المجالات العسكرية والأمنية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة.

من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الجوى السودانى، عن تقديره الكامل لقوات الدفاع الجوى المصرى الرائدة فى مجالها بتاريخها العريق والمشرف، مشيداً بدور مصر الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن لكافة دول القارة الأفريقية.