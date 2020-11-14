صور .. مدبولى يؤدى واجب العزاء فى وفاة رئيس وزراء البحرين

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، اليوم السبت، واجب العزاء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل، وذلك عقب وصوله إلى مطار البحرين الدولى، بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر فى المنامة.





وخلال استقبال الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولى العهد، ورئيس الوزراء، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرئيس الوزراء المصرى والوفد المرافق، أعرب مدبولى عن خالص عزاء مصر رئيساً وحكومة وشعباً، إلى قيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، فى وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشاد مدبولى بإسهامات الراحل الكبيرة فى نهضة البحرين على مدار نصف قرن، منذ توليه رئاسة الوزراء، وحرصه على دعم وتعزيز علاقات البحرين بمحيطها العربى، لا سيّما علاقات التعاون مع مصر.





كما قدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة للأمير سلمان على توليه منصب رئيس الوزراء، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى مهمته، وأن تستمر فى ظل رئاسته للحكومة نهضة مملكة البحرين وازدهارها، تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه، أعرب ولى العهد البحرينى عن شكره وشعب مملكة البحرين، لمصر رئيساً وحكومة وشعباً، مؤكداً اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع مصر، وتقديره لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، طالباً نقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واختتم ولى العهد حديثه بالإعراب عن تمنياته لمصر، وقيادتها، وشعبها، بدوام التقدم والاستقرار.