فى اليوم العالمى لمرض السكر .. 18 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة الرئيس

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى أبورديس المركزى بمحافظة جنوب سيناء، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة، خلال جولتها أن القيادة السياسية تولى اهتمام بالغًا بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية مما ينعكس بالإيجاب على تحسين الصحة العامة للمواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها (وحدات الرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، وغرف المرضى)، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بجودة عالية.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة اطمأنت على أعمال التجهيزات النهائية اللازمة لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمستشفى والذى يشمل 46 سريرًا، وغرفتى عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوى، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تخزينى، و8 عيادات خارجية تضم مختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاستماع للفريق الطبى بالمستشفى، مشددة على أهمية التزامهم بتطبيق معايير مكافحة العدوى لحمايتهم، موجهة الشكر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى لما يبذلونه من جهد فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدة على استمرار تدريب جميع الأطقم الطبية والإدارية وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت "مجاهد"، إلى أن الوزيرة حرصت أيضًا على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المستشفى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدة لهم الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.



وتابع أن الوزيرة، وجهت الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ‏باستمرار العمل فى وحدات المستشفى بالتوازى مع استكمال جميع أعمال التجهيزات الجارية للتشغيل التجريبى للمستشفى بالمنظومة الجديدة، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى.

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وأشار "مجاهد"، إلى أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مركز طب أسرة العرايشية، والذى يخدم أكثر من 5 آلاف مواطن، حيث راجعت الوزيرة ملفات طب الأسرة التى تم تسجيلها، وبلغ إجمالى عدد الملفات التى تم فتحها اكثر من 4 آلاف و800 ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأشار إلى أن وحدة طب أسرة العرايشية من وحدات الجيل الثانى وتقدم خدمات طب الأسرة، وصحة الأم والطفل، والأسنان، بالإضافة إلى خدمات الطب الوقائى والتثقيف الصحى الأسرى.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: (الإسماعيلية والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.