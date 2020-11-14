عبد العاطي : إعادة تأهيل رمز الصداقة المصرية السوفيتية بأسوان الواقع بجوار...

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والسادة ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور أشرف عادل مستشار الهيئة الهندسية والمهندس سيد عبد ربه استشاري الوزارة للتخطيط العمراني ، وذلك بخصوص تأهيل رمز الصداقة المصرية السوفيتية بأسوان الواقع بجوار السد العالي . وتهدف أعمال التأهيل لعمل توثيق فوتوغرافي ومعماري ومساحي للرمز وكذلك إختبارات معملية للمواد المستخدمة وإختبارات حقلية للوقوف على أفضل الأساليب العلاجية لأحجار المبنى ودراسة إنشائية للهيكل والأساس الخرساني مع ترميم الصور الجدارية وقطع الفسيفساء الجدارية والعناصر المعدنية. ووجه عبد العاطي بضرورة وضع برنامج للصيانه بعد إنتهاء أعمال التأهيل بما يسمح بالحفاظ على الرمز بحالة ممتازة لأجيال قادمة. والجدير بالذكر أن رمز الصداقة المصرية السوفيتية يُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالي والمنطقة المحيطة.

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