الدكتور محمد الخشت يعبر عن تعازيه لطلاب البحرين الدارسين بجامعة القاهرة
ببالغ الحزن والأسى، تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين الذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي.
وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه إلى الملك حمد وسفير البحرين بالقاهرة والدكتور هشام الجودر والشعب البحريني وطلاب البحرين الدارسين بجامعة القاهرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن أطيب التمنيات لرئيس الوزراء البحريني الجديد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، داعيًا له بكل التوفيق في إطار العلاقات الوطيدة مع الدولة المصرية والعلاقات الراسخة بين الشعب المصري والشعب البحريني الشقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة القاهرة تنعي رئيس وزراء البحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.