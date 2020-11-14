القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى المشترك ” نسور النيل...

وصلت إلى قاعدة " مروى " الجوية بجمهورية السودان الشقيقة وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة فى تنفيذ التدريب الجوى المصرى السودانى المشترك " نسور النيل - 1" والذى يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرون من شهر نوفمبر الجارى ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة .

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية , وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب ، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالى .

حيث بدء التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتى تساهم فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين .

يأتى التدريب فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة بإستخدام أسلحة الجو المختلفة .