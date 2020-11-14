أفادت إحدى شركات الغاز الطبيعي بأنه جاري إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى (شقير/السويس) يوم الأحد، وقد ينجُم عنه حدوث صوت مرتفع حال تفريغ خط الغاز بغرفة بلف (9 شقير) الكائن بمنطقة الأدبية بالسويس.

وعممت شركة الغاز ببيان على وسائل الإعلام لتجنب إصابة المواطنين بالذعر حال سماع الأصوات، ومنعا لحدوث أي بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخذير إلى سكان الأدبية بالسويس: سماع أصوات مرتفعة أثناء صيانة خط غاز شقير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.