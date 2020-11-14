دور إنفلونزا حاد يمنع وزيرة التخطيط من حضور حفل مبادرة "تنمية"

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة "تنمية" التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة.

وقال وزير الدولة للإعلام، أنه كان من المفترض حضور، الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلا ان وعكة صحية منعتها من الحضور، بسبب الإصابة بدور إنفلونزا حاد، متمنيا لها الشفاء العاجل.

وحضر فاعليات المبادرة بمقر وزارة الدولة للإعلام في جاردن سيتي وزراء الإعلام والبيئة والشباب والرياضة والشيخ علي جمعة وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ومجموعة من الشخصيات العامة والخبراء والإعلاميين والصحفيين.

وتهدف المبادرة للتوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.

ومبادرة تنمية تم إطلاقها من قبل وزارة الدولة للإعلام، في 21 سيبتمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف المبادرة إلى التوعية بماهية التنمية المستدامة للشباب والإعلاميين مع الترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

أهداف مبادرة "تنمية" :

التوعية بماهية التنمية المستدامة للمواطن المصري وكيف تؤثر عليه ويؤثر عليها.

خلق حوار مجتمعي حول التنمية المستدامة ورؤية مصر، وكيفية إشراك المجتمع ككل في تحقيقها.

دمج الشباب في عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

التوعية والتدريب للإعلام المصري على أهمية التنمية المستدامة مع التشجيع على التغطية الإعلامية الجيدة للإنجازات الدولة.

إبراز الإنجازات الحالية في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة والترويج لها بشكل تفاعلي.

تسلط المرحلة الأولى من المبادرة الضوء على إنجازات وجهود المتقدمين في مجال التنمية المستدامة.

لجنة تحكيم مبادرة "تنمية" :

تنقسم لجنة التحكيم إلى لجنتين فنية وإعلامية :

اللجنة الفنية كل من ( الدكتور/ حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة - دكتورة/ منى عصام الدين فايد، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط - الوزير المفوض/ ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية)

اللجنة الإعلامية كل من ( دكتورة/ هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة - الإعلامى/ أسامة كمال - د/ لميس جابر كاتبة وأديبة).