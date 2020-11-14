بمشاركة الصاعقة.. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى «نسور النيل 1»

وصلت إلى قاعدة "مروى" الجوية بجمهورية السودان وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة فى تنفيذ التدريب الجوى المصري السودانى المشترك " نسور النيل – 1" والذى يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية , وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب ، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالى .

وبدء التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتى تساهم فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين .

يأتى التدريب فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة بإستخدام أسلحة الجو المختلفة .