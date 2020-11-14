انت الان تتابع تفاصيل خبر الإسكان تبدأ طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة بمساحات تتراوح بين 83 و 100 متر مربع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأً من يوم الإثنين المقبل سوف تبدأ وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة، والتي تتراوح مساحتها بين 83 متر مربع و 100 متر مربع عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان.

البيانات الأساسية المطلوبة عند التسجيل في الموقع

اسم العميل والعنوان. الرقم القومي للعميل. الإيميل ورقم التليفون. اسم الزوجة والرقم القومي الخاص بالزوجة. تحميل صورة (وجه وظهر) في ورقة واحدة من بطاقه الرقم القومي الخاصة بالزوج والزوجة.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على (دخول مستخدم حالي) بعد الدخول على الموقع مرة أخرى، وتقوم بتسجيل الرقم القومي وكلمه المرور ثم تضغط على (أرغب في التقدم) ثم تتوجه إلى (إستخراج رقم الإستمارة).

ستظهر لك شاشه لكي تقوم بمراجعة البيانات الأساسية وتقوم بتعديل أي بيانات غير صحيحة أو نسيتها.

بعد الانتهاء تقوم بالضغط على (تأكيد) فيظهر لك رقم الإستمارة على الشاشة، وسيتم استخدام هذا الرقم كرقم حساب لكي تقوم بتحويل جميع المبالغ المالية ويمكنك طباعة الاستمارة كامله.

المبلغ المطلوب وطرق السداد

ستقوم بتحويل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه مصري كمقدم حجز، ومعه مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم دفع المبلغ دفعة واحده علي أن تتحمل مصاريف التحويل من الحساب البنكي إلى رقم الإستمارة، وذلك بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

البيانات المطلوبة عند التحويل

اسم العميل الراغب في الحجز رباعي.

بطاقه الرقم القومي ساريه.

بعد عملية التحويل سوف تصلك رساله تُبلغك بوصول مبلغ مُقدم الحجز في خلال 24 ساعة من وقت التحويل.

الآن وبعد القيام بالخطوات السابقة تقوم بالدخول على الموقع مرة أخرى، وذلك باستخدام الرقم القومي وكلمه المرور، ستظهر شاشة تُوضح بيانات الإستمارة، كما ستظهر لك شاشة بها بيانات الوحدات المتاحة للحجز، ويتم ترتيبها على النحو التالي:

(المحافظة/ المدينة/ المنطقة/ نوع الوحدة/ رقم العمارة/ رقم الوحدة).

وبعدها تضغط على زر (تأكيد الحجز) ويمكنك طباعة بيانات الإستمارة كاملة.

وجُب التنبيه أن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز الالكتروني.

طريقه سداد باقي قيمة الوحدة

في حاله تم حجز الوحدة يتم تسديد 25 في المئه مُضاف إليها (واحد في المئة) مصاريف إدارية و( 0.5% نصف في المئة) لصالح مجلس الأمناء، وذلك في خلال 30 يوم منذ يوم تاريخ الحجز الإلكتروني، و يتم تسديد باقي المبلغ بنفس الأسلوب الذي تم تسديد مقدم الحجز به.

ويتم تسديد 75 في المئة الباقية على دفعات ربع سنويه بدون فوائد لمدة ثلاث سنوات، ومن الممكن سداد المبلغ المتبقي على خمس سنوات أو سبع سنوات، متضمنة الفائدة على الرصيد المدين.

يتم دفع القسط الأول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام الوحدة، كما يتم تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الإستلام.

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