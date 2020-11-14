كواليس جلسة طاهر محمد طاهر مع سيد عبدالحفيظ

وصل طاهر محمد طاهر اليوم إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة لأول مرة منذ تعاقده مع الأهلي في شهر يوليو الماضي، وعقد طاهر جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

واطمئن سيد عبدالحفيظ على أحوال اللاعب بعد إصابته في معسكر المنتخب المصري، وتحدث معه عن أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة داخل أروقة النادي الأهلي، والتي تتطلب إلتزامه بشخصية النادي الأهلي داخل وخارج الملعب.

وشدد عبدالحفيظ على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

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وكان قد أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، في يوليو الماضي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

