النائب نادر نسيم عن اكتشافات سقارة : مصر تاريخ لا ينتهي وتحية وتقدير للبعثة المصرية

ثمن النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ دور وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى، الكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية من كنوز مصر التي تظهر العالم وتظهر معالم حضارتنا من كشف أكثر من 100 تابوت، بحالة جيدة من الحفظ لكبار رجل الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وذلك بعد استكمال الحفائر التى تم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر الماضى والتى أسفرت عن 59 تابوتا واصفا أنها اكتشافات عظيمه تجعلنا .

وهنأ عضو مجلس الشيوخ البعثة المصرية وكل القائمين علي الاكتشافات من جهد وعطاء لمصر والكشف عن الكنوز والحضارة والتاريخ في ارضنا فمصر مهد الحضارة وتاريخ لا ينتهي .

وأزاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة، التى عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الادمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر.

وأشار "العنانى" أنه سوف يتم نقل الكشف إلى المتحف الكبير والحضارة والمتحف المصرى بالتحرير، وهى أقل هدية فى عيد ميلاد المتحف المصرى الـ 118.