طاهر يصل مقر الجزيرة .. وعبد الحفيظ يعطيه درس في الانضباط

وصل اللاعب طاهر محمد طاهر، إلي مقر الجزيرة بالنادي الأهلي للانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق حيث عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاطمئنان علي حالة اللاعب والإصابة التي كان يعاني منها وطلب من اللاعب ضرورة التركيز وكيفية التعامل مع الضغوط التي ستواجهه في الفتره القادمة.
وشدد مسئولو الأهلي والجهاز الفني علي ثقتهم في الاعب لتقديم مستوي مميز خلال الفتره القادمة.
حيث تواجد اللاعب في المقر بالجزيره واجتمع مع مدرب الفريق" موسماني"، وسيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الأهلي من أجل الحديث عن الفتره القادمة مع الفريق.
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تُجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي تعاقد مع طاهر من نادي المقاولون العرب لمدة 5 مواسم.
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