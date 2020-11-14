750 ألف دولار دعم لـ9 ألاف طفل ليبي.. واليونيسيف: 1.3 مليون طالب خارج المدارس

أعلنت منظمة اليونيسيف تخصيص 750 ألف دولار ل9 ألاف طفل ليبي من المتأثرين بالأزمة في ليبيا، التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وذلك ضمن برنامج التعليم الذي أطلقته المنظمة.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، أن الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من 9 سنوات تسببت في 400 ألف نازح بما في ذلك ما يقرب من 120 ألف طفل، مشيرة إلى أنها قدمت مبلغ 750 ألف دولار أمريكي من مبادرة "التعليم لا يمكن أن ينتظر" للاستجابة لحالات الطوارئ في ليبيا.
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ولفتت اليونسيف، أنه منذ 15 مارس 2020 ظلت المدارس ومراكز التعليم في ليبيا مغلقة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تسبب هذا في وجود حوالي 1.3 مليون طالب وطالبة خارج المدارس، كما تسبب الإغلاق في عدم وصول الأطفال واليافعين المتضررين من النزاع إلى الخدمات الأساسية المختلفة بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.
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