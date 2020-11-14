موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وتوجو تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع إقتراب موعد اللقاء الموعود الذي ينتظره العديد من عشاق الساحرة المستديرة.

ازدادت المعدلات البحثية عن موعد مباراة مصر وتوجو من قبل الجمهور، كي يستعدون لمشاهدة المباراة على طريقتهم الخاصة.

موعد مباراة مصر وتوجو



يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني نظيره توجو اليوم السبت في الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو



يمكنك مشاهدة مباراة مصر وتوجو على شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية وكذلك على التردد الأرضي لقناة on time، حيث من المقرر أن تقام المواجهة على استاد القاهرة.