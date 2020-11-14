إعادة نواب البحيرة بالدوائر التسعة..10أعضاء ضمن المتنافسيين وخروج 16بالجولة الأولي منهم حالة وفاة.. و19مرشح حزبي في مواجهة 17مستقل

تشهد محافظة البحيرة، جولة إعادة علي كل مقاعدها لانتخابات مجلس النواب، يومي 23و24 نوفمبر الجاري، حيث بها 9دوائر مخصص لها 18 مقعد فردي من أصل 284 ويتنافس عليهم 36 مرشح ، منهم 13 مرشح عن حزب مستقبل وطن، و17 مرشح مستقل، 2لحزب المؤتمر و3مرشحين لحزب النور، و1 لحزب الشعب الجمهوري، ومنهم 10 نواب حاليين بمجلس النواب.

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الدائرة الأولي والتي تضم قسم دمنهور، مخصص لها 3 مقاعد، يخوض جولة الإعادة عليها، عبد الرؤوف الطنيخي مستقبل وطن، عادل حماد مستقبل وطن ، عصام الفقي مستقل، عادل عقدة مستقل ، محمد بهنسي المؤتمر، حيث ينافس حزب مستقبل وطن علي الـ3مقاعد للدائرة. الدائرة الأولي والتي تضم قسم دمنهور، مخصص لها 3 مقاعد، يخوض جولة الإعادة عليها، عبد الرؤوف الطنيخي مستقبل وطن، عادل حماد مستقبل وطن ، عصام الفقي مستقل، عادل عقدة مستقل ، محمد بهنسي المؤتمر، حيث ينافس حزب مستقبل وطن علي الـ3مقاعد للدائرة. الدائرة الثانية



الدائرة الثانيةو التى تضم كفر الدوار، مخصص لها 3 مقاعد، تجري الإعادة بين محمود شعلان مستقبل وطن، وجمال حجاج الشعب الجمهوري، سحر بشير معتوق مستقل، وأحمد حمدي خطاب النور، أحمد الفيشاوي مستقبل وطن ،عماد محروس مستقل، حيث ينافس مستقبل وطن علي مقعدين، بجانب الشعب الجمهوري علي المقعد الثالث.

الدائرة الثالثة



الدائرة الثالثة والتى تضم مركز أبو حمصن وأدكور، مخصص لها مقعدين، وتجري جولة الإعادة بين علي أبو نعمة مستقبل وطن ، وحسن عبد المولي مستقبل وطن، وأسامة المصري مستقل ، أحمد العرجاوي النور، حيث ينافس مستقبل وطن علي المقعدين في مواجهة مرشح مستقل ونائب حزب النور الحالي. الدائرة الثالثة والتى تضم مركز أبو حمصن وأدكور، مخصص لها مقعدين، وتجري جولة الإعادة بين علي أبو نعمة مستقبل وطن ، وحسن عبد المولي مستقبل وطن، وأسامة المصري مستقل ، أحمد العرجاوي النور، حيث ينافس مستقبل وطن علي المقعدين في مواجهة مرشح مستقل ونائب حزب النور الحالي. الدائرة الرابعة، وتضم المحمودية ورشيد والرحمانية، مخصص لها مقعدين، وتجري جولة الإعادة بين هشام الجاهل مستقبل وطن، بلال النحال مستقل، ومحمد سلطان مستقل، وسامح شاور مستقل ، والدائرة الخامسة التى تضم مركز حوش عيسي، مخصص لها مقعد وحيد، ويتنافس عليه كل من محمد عبد الغني مستقبل وطن، وعلاء قريطم مستقل.

الدائرة السادسة



الدائرة السادسة والتي تضم مركز الدلنجات، مخصص لها مقعد وحيد، وتجري جولة الإعادة فيه بين كل من محمد عمارة مستقل، وأشرف المقرحي مستقل، والدائرة السابعة والتى تضم مركز أبو المطامير – وادي النطرون- قسم غرب النوبارية مخصص لها مقعدين، وتجري الإعادة بين عطية مسعود – مستقبل وطن، حمدي أبو خشيم مستقبل وطن، حسام منور لحوتي المؤتمر ، خالد أبو خطيب النور. الدائرة السادسة والتي تضم مركز الدلنجات، مخصص لها مقعد وحيد، وتجري جولة الإعادة فيه بين كل من محمد عمارة مستقل، وأشرف المقرحي مستقل، والدائرة السابعة والتى تضم مركز أبو المطامير – وادي النطرون- قسم غرب النوبارية مخصص لها مقعدين، وتجري الإعادة بين عطية مسعود – مستقبل وطن، حمدي أبو خشيم مستقبل وطن، حسام منور لحوتي المؤتمر ، خالد أبو خطيب النور. الدائرة الثامنة والتى تضم مركز إيتادي البارود- شبرا خيت، مخصص لها مقعدين، وتجري جولة الإعادة بين محمد حجازي مستقبل وطن، عماد الغنيمي – مستقل ، محمد عزت عرفات – مستقل، شمس الدين أنور – مستقل، الدائرة التاسعة والتى تضم كوم حمادة مخصص لها مقعدين تجري جولة الإعادة بين عاصم مرشد مستقبل وطن أحمد الشيشيني مستقل، طلبة النحال مستقل محمد الشويخ – مستقل. أرقام المحافظة



وفق ذلك المحافظة بها 9دوائر مخصص لها 18 مقعد فردي من أصل 284 ويتنافس عليهم 36 مرشح ، منهم 13 مرشح عن حزب مستقبل وطن، و17 مرشح مستقل، 2لحزب المؤتمر و3مرشحين لحزب النور، و1 لحزب الشعب الجمهوري، ومنهم 10 نواب حاليين بمجلس النواب. وفق ذلك المحافظة بها 9دوائر مخصص لها 18 مقعد فردي من أصل 284 ويتنافس عليهم 36 مرشح ، منهم 13 مرشح عن حزب مستقبل وطن، و17 مرشح مستقل، 2لحزب المؤتمر و3مرشحين لحزب النور، و1 لحزب الشعب الجمهوري، ومنهم 10 نواب حاليين بمجلس النواب. خسارة نواب حاليين



المحافظة شهدت خسارة نواب حاليين من الجولة الأولي ومنهم من لم يخوض السباق، حيث كل من علي عتمان ، معتز النجار، عصام القاضي، محمد سعد تمراز، محمود هيبة، محمود رشاد موسي، محمد عباس، وعصام الصافي، ومحمد صلاح خليفة، ومحمد الدامي، وأحمد سليمان خليل، وعبد الهادي بعجر، وحسام الصيرفي، وأشرف رحيم، محمد الحناوي، عمر حمروش، حيث خروج 16 نائب من برلمان 2015 من سباق برلمان 2021، فيما يخوض 10 نواب حاليين جولة الإعادة.

تاريخ الإعادة



وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر.

وتعلن النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر، ويأتي ذلك بعد أن أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هي، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.