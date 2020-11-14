قوات الدفاع الشعبى تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات بالبحيرة والبحر الأحمر

نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، بالتعاون مـع محافظتى البحيرة والبحر الأحمر، التـدريـب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظتين خلال الشهر الجارى.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية، فى مجابهة الأزمات والكوارث، وكذا تنسيق الإجراءات المتخذة، لمجابهة أزمة فيروس كورونا، والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات.

اشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين، بالتعاون مع المستشارين العسكريين لمجابهة الأزمات والكوارث، التى من الممكن أن تتعرض إليها المحافظة.

كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة أزمة أو كارثة، وإيجاد أفضل الحلول للحد من الآثار الناتجة عنها، بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة، بالتعاون مع مديريتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وفى ذات السياق تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة، من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، والتفتيش عليها، مع تنفيذ طابور سير لمسافة "10كم"، لجميع المركبات والمعدات، للوقوف على الكفاءة الفنية لها ومدى جاهزيتها للعمل فى جميع الأوقات.

كما اشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن، بواسطة قوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية.

وفى نهاية المشروع بالمحافظتين، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة، فى سبيل رفعة مصرنا الغالية، كما أطلق محافظ البحيرة أسماء ثلاثة من الشهداء على ثلاثة مدارس بالمحافظة.