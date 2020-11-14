الأنبا مرقس يشارك فى احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

وسط الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تزاحم المسيحيين كعادة كل عام فى ذلك التوقيت لأخذ بركة الشهيد مارجرجس بديره فى الرزيقات بالأقصر، وذلك فى عيد تكريس كنيسته.





شارك اليوم السبت، بالصلاة النائب البابوى والمسئول والمشرف على دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، واللجنة البابوية نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها. والتزم الجميع بمواعيد الزيارة اليومية، وأخذ بركة الدير بدون المبيت.

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