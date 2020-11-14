قد ينجم عنه صوت مرتفع .. إجراء صيانة بخط الغاز الطبيعى فى شقير بالسويس

أفادت إحدى شركات الغازات الطبيعية، بأنه جارى إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى "شقير- السويس" غدا الأحد.



أفادت إحدى شركات الغازات الطبيعية، بأنه جارى إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى "شقير- السويس" غدا الأحد. وأوضحت الشركة أنه قد ينجُم عن ذلك حدوث صوت مرتفع، حال تفريغ خط الغاز بغرفة بلف "9 شقير"، الكائن بمنطقة الأدبية بالسويس.

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