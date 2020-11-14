محافظة الجيزة تنفى إحالة رئيس حى الهرم الحالى للجنايات بتهمة الرشوة

أعلنت محافظة الجيزة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإخبارية، بشأن إحالة رئيس حى الهرم وثلاثة آخرون لمحكمة الجنايات، لتلقى رشوة، وتقديم عطايا مادية، هى قضية متداولة بالمحاكم منذ سنوات، ولا علاقة لرئيس الحى الحالى بها.





ونوهت المحافظة فى بيان لها اليوم السبت، أن رئيس حى الهرم الحالى، يمارس عمله المعتاد وكافة القيادات دون أى مشكلات لخدمة المواطنين. وناشد محافظة الجيزة المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر المختصة، للحصول على المعلومات، لعدم إثارة البلبلة. يذكر أن النائب العام المستشار حماده الصاوى، وافق اليوم على قرار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة رئيس حى الهرم السابق، ومالك مدرسة شهيرة واثنين من المقاولين إلى الجنايات، لاتهامهم بتلقى وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

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