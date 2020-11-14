الدقهلية : صرف الدفعة 144 من قروض مشروعات شباب الخريجين بقيمة مليون جنيه

وافق محافظ الدقهلية أيمن مختار، اليوم السبت، على صرف الدفعة 144 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة أكتوبر 2020، بإجمالى مليون جنيه موزعة على 17 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.





وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن الدفعة الجديدة يستفيد منها 61 شابا وفتاة لإقامة مشروعاتهم، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب 89.725 مليون جنيه استفاد منها 11838 شابا وفتاة. ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات. وأوضح، أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد لمنح القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات فى السداد فضلا عن وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

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