المشاط : لجنة المنحة السعودية تقر 100 مليون جنيه لتمويل الحرف اليدوية

جاء قرار اللجنة، بعد اجتماعها السادس والعشرين برئاسة غدير حجازى، مساعد الوزيرة ممثل الجانب المصرى، وحسن العطاس ممثل الجانب السعودى، وأعضاء اللجنة السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ورندة حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودى نواف السنيد وخالد الغضبان، بحضور ممثلى بنك الإسكندرية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن قرار اللجنة بإتاحة التمويل المشار إليه لبنك الاسكندرية يأتى فى إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التى تتمثل فى تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، مشيدة بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية فى مصر، حيث تسهم فى خلق فرص العمل الجديدة وتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، أن اللجنة وافقت خلال يونيو الماضى على تمويل 3 مشروعات للبنك الزراعى ومشروعين فى مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة بقيمة 300 مليون جنيه، واستهدفت المشروعات الثلاثة توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التى تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التى تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن المشروعات الممولة تأتى فى إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التى تستهدف تعظيم القصص التنموية المصرية، فى إطار 3 عوامل هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو بنك الإسكندرية البرامج التمويلية التى يستهدفها البنك وهى برنامج تمويل التحول الرقمى للأعمال الذى يستهدف الأفراد والشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة فى نطاق فروع البنك البالغ عددها 176 فرعا فى 26 محافظة مع التركيز على محافظتى القاهرة والإسكندرية من خلال تمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل بما يتيح للشركات أن تتحول إلى رقمنة المدفوعات والتحصيلات المالية وذلك بما يتواكب مع توجهات الدولة فى الفترة الحالية.

وأشاروا إلى أن البرنامج الثانى هو تمويل الحرف اليدوية الذى يستهدف المشروعات متناهية الصغر فى نطاق فروع البنك المنتشرة فى 26 محافظة مع التركيز على محافظات الدلتا والصعيد والقاهرة والاسكندرية من خلال تمويل الأفراد بهدف تأمين مصدر دخل ثابت عن طريق تمويل أنشطتهم الحرفية واليدوية.

وتبلغ محفظة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى البنك حوالى 9 مليارات جنيه.

وأوضحوا أنه من المتوقع أن يستفيد حوالى 1475 عميلا من التمويلات الميسرة التى سيتم إتاحتها من خلال البرنامجين المذكورين منها 30% للشركات المملوكة للنساء، و45% للشركات المملوكة لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عاما، وهو ما يؤكد دور هذين البرنامجين فى تمكين المرأة ودعم الشباب فى المجتمع.

وبعد مناقشة البرامج التمويلية المشار إليها بين أعضاء اللجنة وممثلى البنك فقد وافقت اللجنة على المساهمة فى تمويل البرنامجين المذكورين.

وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد عقدت اجتماعًا عبر الفيديو مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وشددت خلال الاجتماع على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى نظرا لدوره فى دعم الأمن الغذائى للمواطنين، خاصة فى ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل 2180 مشروعا حتى الآن فى 27 محافظة، ساهموا فى خلق حوالى ١٢ ألف فرصة عمل.

وتعد أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى.