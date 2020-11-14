تعليق الدراسة في الدقهلية نظرا لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا الأحد بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب، نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب أبناء الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للاحوال الجوية بها،

وكان قد قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة للطلاب بالجامعة ومنح العاملين الإداريين بمختلف القطاعات إجازة غدًا الأحد 15/11/2020 نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ويذكر بأن ضربت محافظة الدقهلية موجة من الطقس السيئ، وتساقط الثلوج، وظهر البرق والرعد فى سماء المحافظة.