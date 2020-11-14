هزة أرضية شرق القاهرة بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم السبت هزه ارضيه فى شرق القاهرة.

وذكر بيان للمعهد القومي للبحوث ، ان بيانات الهزة كالتالي: - تاريخ الحدوث السبت الموافق 14 /11/2020 ث د س وقت الحدوث والقوة 00 25 16 مساءا بالتوقيت المحلى بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر.

كما أشار إلى ان الهزة وقعت على خط العرض 30.14 شمالا خط الطول 31.6 شرقا .

ووصل للمعهد بعض المعلومات والتى تفيد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة اليوم السبت .