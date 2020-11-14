إخلاء سبيل يوسف هاني الذي أساء للنبي بعد اعتذاره وتأكيده على احترام الإسلام والنبي محمد عليه السلام

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محمد سياف - ابو ظبي - تم اليوم إخلاء سبيل يوسف هاني الشهير بـ “جو هاني” والذي يبلغ من العمر 18 سنة وهو طالب بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة قناة السويس، وذلك بعد إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم في تعليقات له على منشور بالفيس بوك.

إخلاء سبيل يوسف هاني الذي أساء للنبي بعد اعتذاره

حيث قرر قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية إخلاء سبيل يوسف، وذلك بعد اعتذاره أمام المحكمة وتأكيده على احترام الأديان السماوية والدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قرر قاضي المعارضات أيضاً إخلاء سبيل الفتاه، واللذان اتهما باذراء الأديان.

وكانت بداية قصة يوسف هاني مع قيام فتاه بنشر بوست عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ترفض فيه الإساءة الفرنسية للإسلام وللنبي عليه السلام، ليقوم هذا الشخص التي عرفت صفحته باسم على الفيس بوك بـ “جو هاني” بتوجيه إساءات بالغة ومتكررة للنبي عليه السلام، فقام النشطاء بأخذ سكرينات من الإساءة وتداولها والمطالبة بمحاكمته فوراً.

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وعقب إساءة هاني للنبي صلى الله عليه وسلم قام نشطاء بتدشين هاشتاج على تويتر يطالب بمحاكمته، وقام العديد من النشطاء مسلمين ومسيحيين برفض هذه الإساءة التي وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم.