حكايات السوشيال ميديا .. مرض محمد صلاح يشغل الصحف العالمية ومباراة مصر وتوجو الترند الأول في مصر

يقدم موقع تحيا مصر موجز السوشيال اليوم وأهم القضايا المُثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف تفاصيل جديدة لأخر مستجدات الوقائع المثيرة للجدل في مصر وعلى مواقع السوشيال ميديا، وأبرزها اليوم كواليس مباراة مصر وتوجو، وإصابة النجم المصري ولاعب ليفربول بفيروس كورونا، والكشف عن توابيت الكنز الأثري الأضخم في مصر وإجراء أشعة مقطعية للمومياوات سقارة.

كما تداول مستخدمو موقع "فيس بوك" تطورات واقعة "فتاة الضفائر" طالبة الثانوي التي تم طردها من احدى مدارس الجيزة .. وإليكم موجز بأهم أخبار السوشيال ميديا في مصر على مدار اليوم.

حكايات السوشيال ميديا



طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل



أكد الفنان تامر حسني، أن زوجته المطربة بسمة بوسيل تغار عليه بشدة من المعجبين ولكن ليس في كل الأوقات، قائلًا: "غيورة جدًا وعقلها بيصغر احيانًا زي الستات كلها".

اقرأ المزيد: تامر حسني عن زوجته: "عقلها صغير وغيورة جدًا"



اقرأ المزيد: تامر حسني يحذف الفيديو الذي تسبب في إنفصاله من بسمة بوسيل



مباراة مصر وتوجو



موعد مباراة مصر وتوجو تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع إقتراب موعد اللقاء الموعود الذي ينتظره العديد من عشاق الساحرة المستديرة.

اقرأ المزيد: موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة



محمد صلاح يثير حيرة الصحف العالمية

تصدر عنوان "إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا: صحيفة "ديلي إكسبريس"، وكتبت الصحيفة أن محمد صلاح حضر حفلة زفاف كبيرة لأخيه، وأنه أصيب بالكورونا أثناء تواجده في مصر.



الإفراج عن جو هاني



قرر قاضي معارضات الإسماعيلية ، اخلاء سبيل يوسف هاني أو "جو" -18 سنة- والطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، بعد تقديمه اعتذار أمام المحكمة وتأكيد احترامه للدين الإسلامي والنبي محمد الكريم صلي الله وعليه وسلم. قرر قاضي معارضات الإسماعيلية ، اخلاء سبيل يوسف هاني أو "جو" -18 سنة- والطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، بعد تقديمه اعتذار أمام المحكمة وتأكيد احترامه للدين الإسلامي والنبي محمد الكريم صلي الله وعليه وسلم. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم جو هاني أنه كتب التعليقات المسيئة بعد تراشق الكتروني ومشادات كلامية، على منشور تم نشره على احدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ المتهم ندمه وإعتذراه، مؤكدا احترامه الشديد للدين الإسلامي، والرسول محمد الكريم صلي الله عليه وسلم. اقرأ المزيد: إخلاء سبيل جو هاني .. والقاضي: اعتذر وأكد احترامه للدين الإسلامي والنبي محمد



والدة "طالبة الضفائر": بنتي تصبغ شعرها براحتها



حالة من الجدل أثارتها الطالبة ملك أحمد محمود الشهيرة بـ"طالبة الضفاير"، بسبب تعنيفها في مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بالجيزة، حيث خيرتها مديرة المدرسة بين إرتداء الحاحب أو قص شعرها، الأمر الذي جعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إجبار الفتاة على إرتداء الحجاب. بدوره قال وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة لإجبار الطالبة على ارتداء الحاجب، وأن الأمر يتلخص في صبغة الفتاة شعرها باللون "الفوشيا"، وهو ما لا يتناسب مع وجودها في المدرسة، لذا طالبت المديرة والاخصائية الاجتماعية الطالبة بإعادة شعرها إلي اللون الطبيعي لكن الأم أصرت على أنها حرية شخصية. "وأنا في حصة التربية الرياضية كنت بجري وشعري "اتفك" فسيبته لحد ما الحصة تخلص، هنا المديرة شافتني وبدأت تتنمر عليا وتزعق بأسلوب غريب، وهددتني بالفصل من المدرسة، بعدها طلعت الفصل لأن عندي حصة رياضة لكن اتفاجئت بأن المدرسة تطردني من الحصة»... هكذا تروي ملك بداية قصتها لـ "تحيا مصر". اقرأ المزيد: بعد إثارتها للجدل .. والدة "طالبة الضفائر": بنتي تصبغ شعرها في المدرسة براحتها



مرتضى منصور يهدد عمرو أديب



وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي أثار الجدل خلال انتخابات مجلس النواب المنقضية، رسالة للثنائي الاعلامي أحمد موسى وعمرو أديب، تحمل تهديدا لكلا منهما مُستخدما عبارات التوعد: "الحساب قادم". وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": كيف عرف أحمد موسى عقب فرز 4 صناديق فقط أنني خارج السباق الانتخابي بمجلس النواب؟. اقرأ المزيد: مرتضى منصور عبر قناته مُهددا عمرو أديب: "الحساب قادم" (فيديو)



أضخم كشف أثري في مصر