حمو بيكا يوجه رسالة لـ هاني شاكر: "اعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير"

وجه المطرب حمو بيكا رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقين، متمنيًا أن يتقبل منه إعتذار كي لن يقضي الحكم الصادر ضده بالحبس عامين.

نشر بيكا صورة للفنان هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب عليها قائلًا: "رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي بتمني منك انك تقبل اعتذاري وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير".

وتابع: "واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن..او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي..اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

كانت قد، أعلنت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، حبس مطرب المهرجانات "حمو بيكا" لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

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كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

