"سأرتدي رقم 27 لأنه يوافق يوم نهائي إفريقيا".. تعرف على أولى تصريحات طاهر من داخل التتش

أدلى طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي الجديد، أولى تصريحاته من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، في أول ظهور رسمي له داخل التتش بعد إعلان المارد الأحمر عن التعاقد منه ف شهر يوليو الماضي.
وقال طاهر محمد طاهر في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم".
وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة.
وقال: "تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان".
وأكد طاهر أمنيته بالتوفيق لزملائه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل خلاله الجميع جهدًا كبيرًا.
وأضاف طاهر: "سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب".
وأوضح أنه اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني، في جلسات تعارف بينهم اليوم، واستمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة.
وأضاف: "استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم".
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وأشار إلى أنه فى حالة طبية وبدنية جيدة، وسوف يجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
وأتم طاهر حديثه بأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي طالما دعمته حتى أثناء وجوده بالمقاولون العرب، وأن يكون له دور في التتويج مع الفريق بالبطولات، ويوفق في تقديم أفضل ما لديه.
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