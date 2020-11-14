تعطيل الدراسة غدًا بمحافظة الدقهلية نظرًا لسوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، منذ قليل، تعليق الدراسة غدًا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب.

وشهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ وهطول امطار بغزارة على كل مدن المحافظة، وتسبب الأمطار فى تراكم كميات كبيرة من المياه، فى المناطق المنخفضة، مما أعاق حركة السير.

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وقد استمر هطول الأمطار منذ فجر أمس الجمعة على جميع القري والمراكز، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.