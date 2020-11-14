قالت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى دولة الكويت، تأتي تأكيدًا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.
وأضافت ماهيتاب، في بيان، أن الرسالة التي يحملها السفير سامح شكري، وزير الخارجية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ستمثل فرصة طيبة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت، للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين حول مختلف القضايا، مُؤكدة أن زيارة وزير الخارجية ستتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ لبحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، أبرزها التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات لمنع تسلل العناصر الإرهابية الإجرامية للدول العربية.
إعادة نواب البحيرة بالدوائر التسعة..10أعضاء ضمن المتنافسيين وخروج 16بالجولة الأولي منهم حالة وفاة.. و19مرشح حزبي في مواجهة 17مستقل
كما أكدت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن اللقاءات المزعم عقدها ستساهم بكل تأكيد في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المُشترك لما يحقق التقدم والرخاء لشعوب دول المنطقة بما يضمن تحقيق المُنفعة العامة المُشتركة لشعبي مصر والكويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية: زيارة وزير الخارجية لدولة الكويت لتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.