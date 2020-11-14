نواب بالشيوخ يحذرون من التهاون بكورونا.. ويطالبون بغلق المقاهي

- الحداد: أطالب الجهات التنفيذية بإغلاق المقاهي

- هالة كمال: الرجاء اتباع الإرشادات الصحية والوقائية للحفاظ على أولادنا

- رشا إسحق: على المواطنين استيعاب خطورة الوضع الصحي



حذر أعضاء مجلس الشيوخ المواطنين من التهاون من الموجة الثانية لفيروس كورونا وشددوا على اتخاذ السلامه العامة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة كافة المواطنين خاصة وأن حالات الإصابات بدأت في التزايد.

ونوه أعضاء مجلس النواب في تصريحات لـ تحيا مصر أنه على المواطنين اتخاذ التدابير الصحية والوقائية لتجنب الإصابة واتباع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة لحماية أولادنا وبناتنا من انتشار فيروس كورونا.

وقالت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، إن الموجه الثانية لفيروس كورونا بدأت بالفعل ويجب علي المواطنين اتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمه مشدده علي عدم التهاون والاستهتار من قبل البعض وتخفيف التجمعات ولبس الماسك.

وناشدت الحداد الجهات التنفيذية في الدولة، غلق المقاهي وإجراء لمخالفات الفورية على من يخالف القانون، مشيرة إلى أن مصر تمر بحالة استثنائية مع الطفرة التنموية التي تشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومضيفة أن الحكومة والمواطن ملتزمون بالحفاظ على البلد وعلى المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

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فيما طالبت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا وتجنبا للغلق كما حدث في بلاد أوروبية عديدة، بسبب تفشي الفيروس بشكل أسرع عما كان عليه في بدايته قائلة: "لاحظنا خلال الفترة الحالية تزايدا في أعداد الإصابات المعلنة رسميا، ما جعل رئيس الوزراء يحذر من خطورة انتشار الموجة الثانية للفيروس، وكذلك فعل الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة". فيما طالبت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا وتجنبا للغلق كما حدث في بلاد أوروبية عديدة، بسبب تفشي الفيروس بشكل أسرع عما كان عليه في بدايته قائلة: "لاحظنا خلال الفترة الحالية تزايدا في أعداد الإصابات المعلنة رسميا، ما جعل رئيس الوزراء يحذر من خطورة انتشار الموجة الثانية للفيروس، وكذلك فعل الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة". كما حذرت منظمة الصحة العالمية مصر من احتمالية زيادة أعداد الإصابة في غضون أسابيع قليلة، مشيرة إلى إن الموجة الثانية ستنتشر بنفس التسلسل الذي قامت به في الموجة الأولى. وأكدت النائبة هالة كمال، على أن بروتوكول الحماية وعلاج فيروس كورونا المتبع من وزارة الصحة يضمن للمواطنين تجنب الإصابة من الفيروس وكذلك اتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة التي من شأنها حكايتنا وحماية أولادنا. إقرأ أيضًا.. فيبي فوزي: لجنة الصياغة تعرض تقريرها النهائي علي لجنة إعداد اللائحة الثلاثاء