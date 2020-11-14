والدة فتاة الضفاير تنفي فصل مديرية التعليم نجلتها 3 أيام (خاص)

نفت نجلاء حسين والدة الطالبة ملك أحمد محمود الشهير بـ«طالبة الضفاير الفوشيا»، حقيقة فصل نجلتها ثلاثة أيام، موضحة أنها طلبت إلغاء انتدابها من مدرسة وجيه بغداد الثانوية بالجيزة بسبب اضطهادها هي ونجلتها من إدارة المدرسة.

وأضافت "نجلاء" في تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»: «حتى لآن لم يصدر أي قرار لفصل بنتي، لكن بناءًا على التحقيقات إذا ذهبت ملك للمدرسة بلون شعرها تاني، سيتم فصلها»، مشيرة إلي أن لائحة الانضباط تنص على عدم السماح بتلوين شعر الطالبات.

وتابعت: «بقنع بنتي تغير لون شعرها، لكي لا يتم فصلها».

اقرأ أيضا: بعد إثارتها للجدل .. والدة "طالبة الضفائر": بنتي تصبغ شعرها في المدرسة براحتها



الجدير بالذكر أن المواقع الإخبارية تداولت أنباءًا عن صدور قرار بفصل الطالبة المعروفة إعلاميا بـ «طالبة ضفائر الشعر الفوشياء»، لمدة 3 أيام، لإصرارها على الذهاب للمدرسة بمظهر غير لائق وعدم استجابتها لإدارة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بإزالة الصبغة من شعرها.

