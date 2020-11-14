أمل رمزي تطالب بتكريم البعثة المصرية: اكتشافات سقارة جعلت العالم يرى مدى عظمة حضارتنا

طالبت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ بتكريم البعثة المصرية ووزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى عن الكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية على مدار شهور كشفت للعالم عن حجم الاستكشافات الأثرية الرائعة التي أذهلت العالم وكان آخرها الكشف عن أكثر من 100 تابوت، بحالة جيدة من الحفظ لكبار رجل الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وذلك بعد استكمال الحفائر التى تم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر الماضى والتى أسفرت عن 59 تابوتا.

وقالت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الاكتشافات التي تعلن عنها وزارة السياحة والآثار من وقت لآخر تجعل من مصر مقصد هام للسياحة ومصدر دخل قومي هام جدا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحتوي علي قطع أثرية مشيرة إلى أن مصر وكنوزها لم تظهر بعض.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على أن أعمال التنقيب والحفر والبحث عن كنوز مصر وتراثنا وتاريخنا هي مهمة رفيعة وسامية وتجعل من المواطن المصري ما يفخر به من عظمة حضارة بلدنا.

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وأزاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة، التى عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الادمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر.

