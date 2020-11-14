الهيئة العامة للمستشفيات تحتفل باليوم العالمى لمرض السكر بافتتاحات جديدة

أكد الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات، بأن المعهد القومى للسكر والغدد الصماء صرح طبىى وأكاديمى متخصص يخدم مرضى السكر والغدد الصماء فى جميع التخصصات الطبية والجراحية المتعلقة بهذا المرضى حيث يتردد على المعهد اكثر من 1500 مريض يوميا، جميعهم يتلقى خدمة طبية متميزة ومنهم من يقوم بالمتابعة وصرف العلاج شهريا، لهذا يتم الاهتمام دوما بأعمال التطوير ورفع الكفاءة للمنشآت والأجهزة الطبية وأهم من ذلك تدريب الطواقم الطبية، ورفع مستواهم العلمى للحفاظ دوما على تقديم خدمة طبية بجودة متميزة.





جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للمستشفيات فى فعاليات اليوم العالمى لمرض السكر، الذى يقام سنويا على مستوى العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام وأقيم الإحتفال بالمعهد القومى للسكر والغدد الصماء، تحت رعاية دكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، وذلك بالتزامن مع افتتاح دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة لأعمال التطوير والمنشآت الجديدة بالمعهد.

وأضاف فوزى، بأنه حرصنا هذا العام على أن يكون بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لمرض السكر افتتاح أعمال التطوير والمنشأت الجديدة بالمعهد التى بلغت تكلفتها الإجمالية 100 مليون جنيه شملت العديد من أقسام المعهد وكان التوجيه الدائم بعدم تعطيل العمل واستمرار تقديم الخدمة الطبية بهذه الأقسام أثناء عملية التطوير.

وأفاد دكتور إيهاب نبيل عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، بأنه تم افتتاح قسم الأطفال بسعة 18 سرير مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم خدمة طبية متميزة، كما اشتمل القسم على مكتبة وغرفة مجهزة ببعض الألعاب للإهتمام بالجانب النفسى للطفل أثناء حجزه وعلاجه بالمعهد.

وأوضح، بأن التطوير شمل أيضا أقسام الأشعة والقسطرة الطرفية والموجات فوق الصوتية والتى تم تجهيزها بأحدث أجهزة القسطرة والأشعة وخمسة أجهزة دوبليكس ملون والتى تعمل لأول مرة داخل مستشفى حكومى وتنافس المراكز الخاصة من حيث جودة الخدمة الطبية المقدمة حيث تغنى هذه الأجهزة عن الأشعات المقطعية بالصبغة مما يوفر الوقت والجهد ولا يجهد المريض بحقن الصبغة عدة مرات، كما تم افتتاح 4 غرف عمليات بعد تطويرها منهم غرفة مخصصة لعمليات السمنة وتحويل المسار يتحمل سريرها مريض يزن 500 كجم بالإضافة إلى غرفة إفاقة، كما تم تطوير 18 سريرًا للرعاية بالدور الرابع.

وقال إن المعهد الآن يضم أول وحدة أعصاب تشخيصية وعلاجية على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تشتمل على جهاز علاج الأعصاب لتخفيف الآلام عن المرضى المترددين على المعهد نظرا للتأثير المباشر لمرض السكر على الأعصاب.

كما تم افتتاح معهد التمريض بعد أعمال التطوير وإضافة فصلين إضافيين ليصبح إجمالى عدد الفصول خمسة فصول وذلك بعد اعتماد المعهد من وزارة الصحة والسكان ويضم المعهد أيضا مكتبة وغرفة للمحاكاة للتدريب على الإنعاش الرئوى والقلبى والتدخلات الطارئة للتمريض، بالإضافة الى افتتاح الأرشيف الإلكترونى لمواكبة خطة التحول الرقمى للدولة.

وأضاف بأن المعهد يوفر جميع الخدمات الطبية لمريض السكر ونحرص دائما على التطوير ونعد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتوفير الرعاية الطبية المناسبة وإضافة جميع الخدمات الطبية الغير متوفرة حاليا مثل عيادة السمنة وجراحات تحويل المسار وعيادة علاج أمراض الذكورة وعيادة أمراض الكلى وقسم خاص بالغدد الصماء.

وتضمنت الفعاليات عمل تحاليل لجميع المترددين على المعهد بهدف الوقاية والتوعية بالمرض وتقديم الإرشادات اللازمة للوقاية والعلاج من المرض، كما تم التأكيد على التوعية بعلاج الأطفال المصابين بالمرض وطرق الوقاية منه.