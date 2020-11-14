عاجل.. صور : السيسى يوجه بالالتزام بالجدول الزمنى لمشروعات العاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم السبت، عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية"، والتى تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت اقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقاً لاحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.





وحسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس السيسى بضرورة الاستمرار فى مراعاة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإتمام تنفيذ المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على سلامة جميع العاملين بكافة المواقع.

وتتضمن المدينة إستاداً دولياً بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و 8 آلاف متفرج على التوالى، ومجمعات أوليمبية للسباحة وانشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبياً رياضياً متكاملاً.

كما تضم المدينة، فندقاً مجهزاً لاستضافة الوفود الرياضية، فضلاً عن المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية، بما فى ذلك مسجد بسعة 500 مصلٍ وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق الحضارى والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضى.

وتعد المدينة إضافة ضخمة للبنية التحتية فى مجال النشاط الرياضى الدولى فى مصر والمنطقة، وعلى نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوى، فضلاً عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطنى وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.