البابا تواضروس يلتقى مجمع كهنة الإسكندرية

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حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن قطاعات الخدمة فى الإسكندرية، وهم الأنبا بافلى "قطاع المنتزه"، والأنبا إيلاريون "قطاع غرب"، والأنبا هرمينا "شرق"، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
بدأ اللقاء بالاحتفال، بالعيد الثامن لجلوس قداسة البابا على كرسى مارمرقس، تحت عنوان "الإسكندرية فى قلب البابا"، وتم عرض محطات فى ارتباط قداسة البابا بالإسكندرية قبل تنصيبه بطريركًا، ثم النهوض بالخدمة فى الإسكندرية بعد جلوسه على الكرسى المرقسى، حيث تم تقسيم الخدمة إلى أربعة قطاعات رعوية.
وعرضت كذلك كلمات مسجلة من الآباء الأساقفة، وكاهن من كل قطاع رعوى لتهنئة قداسة البابا.
وبعدها ألقى قداسته كلمة روحية عن "بركات العطاء"، متأملًا فى المزمور 41، "طوبى لمن يتعطف على المسكين"، متحدثًا عن دور الأب الكاهن فى عمل الرحمة كأساس لخدمة الكهنوت.
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