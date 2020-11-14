بالمعدول: المصريين بيحكمهم بلدهم.. صحيح دينهم.. القانون.. غير كدا مفيش

وفى حلقة جديدة من برنامج بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، تحدث فيكتور عن معركة الوعى التى يواجهها المجتمع والدولة المصرية، موضحا: "بأشكال وصور كتير ومن خلال سنين كتير، حاولت ناس كتير تعمل فتنة فى مصر، فتنة من خلال الدين، وفتنة من خلال الرياضة، وبنسبة كبيرة التجربة أثبتت إنها بتفشل، بس المشكلة فى شوية الآثار اللى بنتأثر بيها كمجتمع مصرى".

وأضاف: "أكتر جملة بتضايق أى واحد مصرى طبيعى، لما تلاقى حد يقولك ده مسيحى بس كويس، ده مسلم بس كويس، الجدع ده مشكلته إنه مسيحى، ولا الجدع ده مشكلته إنه مسلم، كلام شكله حلو، لكن حق يراد به سم".

وتابع فيكتور: "المفاهيم اللى اتزرعت عندنا من سنين، بقصد بنسبة كبيرة، ومن غير قصد بنسبة قليلة، لما بييجى حدث كبير بتتهد، طيب اللى مرينا بيه من 2011 إلى 2013 ولحد النهاردة نفس القصة".

وواصل حديثه: "لما المصريين بيشوفوا التحديات اللى قدامهم، كل المفاهيم دى بتروح، علشان كده بقولكم تجربة الوعى اللى مرينا بيها أثرت جدا فى حتة الفتنة اللى بتتزرع جوه المجتمع، لأنه هو ده السلاح اللى عايز يضربك بيه".