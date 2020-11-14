قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات بنطاق المحافظة غدا الأحد، نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وحفاظا على سلامة الطلاب والتلاميذ.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية يقرر تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات غدا لسوء الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.