قائمة انقطاعات الكهرباء بأحياء ومراكز الجيزة.. غدا  



أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الحفاظ على استمرار وجوده التغذية الكهربائية للمشتركين بما يحقق رضاهم عن الخدمة المقدمة وتحقيقا لرؤيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص و بالإشارة الى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطه الاحلال والتجديد بالشركة الامر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال اعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو اعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لأجراء اعمال الصيانة او تنفيذ خطط الاحلال قبل الفصل بمده كافيه وذلك من خلال كافه القنوات المتاحة.

فى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات فإنه سيتم الاحد الموافق 2020/11/15 إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع ببعض المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الاكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

من جانبه وجه المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والدكتورة المهندسة الهام درويش نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس قطاعات شبكات كهرباء الجيزة بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعنلة للإنتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.

وحددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع وهى :

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات الهرم 1

عمارات المحموديه بشارع ترعه الزمر عمرانيه غربيه

شارع رشدي من شارع ابراهيم حماده

شارع المدرسه المنيب

شارع عبد الرحمن من شارع فؤاد سعيد العمرانيه الغربيه

المناطق المتاثره بالادارة العامة لشبكات هرم ٢

منطقه ج هضبة الأهرام

منطقة د هضبة الأهرام

شارع جاردينيا

مدخل البوابه الثانية الجديدة من طريق مصر الفيوم

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات كهرباء فيصل

شارع جمال عبد الناصر من شارع الملكه

شارع ابراهيم نافع من شارع الملكه

تقاطع شارع العشرين شارع اسلام حسين من الملكه

شارع الملكه الرئيسى مع العشرين محطه بنزين غاز تك

شارع العوضي من الملكه

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات بشتيل

شارع العيسوي و شارع الزهراء و شارع الاصلاح و شارع الوحده و شارع امتداد نصوح شارع 17 و31 و5 و13 مدينه التحرير شارع 8 و شارع 14 و شارع 18 محمد حجازي مدينه التحرير

المناطق المتاثره بالاداره العامه للشبكات وسط ريف الجيزه

منطقه النادي الرياضي و منطقه مسجد السلام و منطقه مسجد الهدايا و منطقه جسر المنوات وشارع مسجد الشهداء و منطقه مسجد عبد الرحمن بن عوف ومنطقه كوبري الشيخ سالم ومنطقه عزبه سعودي وشارع الطراوى بمنطقه المنوات

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات وسط ريف الجيزه

منطقه البحر بقريه الطرفايه منطقه الموقف بقريه الطرفايه مصنع المكرونه

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات شمال الجيزه 1

طريق المريوطيه كومبره

بعض المزارع بالمنصوريه

عزبه الصفيح بابورواش

منطقه بحوث النخيل بالواحات

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات شمال الجيزه 2

منطقه ورشه البلاط ابو غالب التابعه لمركز منشاه القناطر منطقه الحسانين

منطقه عبد الصمد سيدي احمد التابعه لمنشاه القناطر

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات جنوب ريف الجيزه

لهندسات العياط والصف واطفيح

عزبه البرنسة وعزبه ميكائيل

و منطقه جبل طهما ومصنع علاء عقل وكنيسة طهما بالعياط

مستشفى الزهراء وجزء من منطقه العبسي العياط

عزبه السلام بمدينه العياط

عزبه ابو رشيد بالبليده العياط

قريه مسجد موسى اطفيح منطقه مسجد بلال بالقبابات اطفيح

منطقه الشوربجي و منطقه ابو علياء بالقبابات اطفيح

عرب الشرفا ومنطقه الشرفا شرق الصف

منطقه الصنايع بنات و مدرسه الصنايع بنات بالصف

نادي المعلمين و شارع عمر بن الخطاب بالصف

منطقه عرب اسكر

ارض الاتحاد الصف

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات 6 اكتوبر 2

ارض المخابرات 220 فدان

من قطعه 1 الى قطعه 44 بلوك 19 / 13

ومن قطعة 1 الى قطعه 12 بلوك 20 / 13

ومن قطعة 1 الى قطعه 12 بلوك 21 / 13

منطقه حدائق اكتوبر