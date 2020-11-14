البيئة: مسح ميداني لاحتياجات كل محافظة من منظومة النظافة  

صرح الدكتور خالد الحرة، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومستشار وزير البيئة لاقتصاديات المشروعات بوزارة البيئة، بانه تم عمل مسح ميدانى كامل لكافة محافظات الجمهورية لدراسة احتياجات كل محافظات تجاه منظومة النظافة الجديدة بها، مشيرا إلى ان طبيعة القمامة تختلف من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى حجم المتولد من القمامة متفاوت من محافظة إلى أخرى.
وأكد الحرة، في تصريح له اليوم، بان هذا المسح يساهم في حصد بيانات دقيقة ترصد ما يتم جمعه ودفنه وإعادة تدوير وكافة الأنشطة المختلفة تجاه منظومه القمامة واحتياجات كل محافظة، وبالإضافة إلى رصد المتطلبات المالية المتعلقة بمنظومة الجمع والنقل ومحطات المعالجة.
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